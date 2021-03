Mentre l’Italia chiude Giorgia Meloni chiede la riapertura di palestre e piscine | VIDEO (Di mercoledì 10 marzo 2021) La terza ondata è qui: ormai il CTS lo ha certificato confermando “il peggioramento della curva epidemiologica e una rapida diffusione delle varianti a maggiore trasmissibilità”. Eppure, Mentre le scuole chiudono e i contagi crescono Giorgia Meloni, ha chiesto ieri dall’opposizione che vengano riaperte palestre e piscine Mentre l’Italia chiude Giorgia Meloni chiede la riapertura di palestre e piscine “Chiediamo al governo di prendere in considerazione la riapertura delle palestre, delle piscine e delle scuole di danza, nelle zone bianche e gialle, secondo il rispetto di protocolli in vigore ha ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) La terza ondata è qui: ormai il CTS lo ha certificato confermando “il peggioramento della curva epidemiologica e una rapida diffusione delle varianti a maggiore trasmissibilità”. Eppure,le scuole chiudono e i contagi crescono, ha chiesto ieri dall’opposizione che vengano riaperteladi“Chiediamo al governo di prendere in considerazione ladelle, dellee delle scuole di danza, nelle zone bianche e gialle, secondo il rispetto di protocolli in vigore ha ...

