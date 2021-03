Mentre la sinistra italiana si avvia al degrado | qualcun altro suona la musica del nostro Paese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Si potrebbero impiegare pagine su pagine per ricostruire la crisi irreversibile che ha investito la(e non solo) a partire dal 1989. L’anno in cui il mondo festeggiò la caduta del muro di Berlino, ignaro del fatto che proprio lì aveva inizio il macello sociale oggi sotto gli occhi di tutti. Sì, perché al contrario di quello che vollero farci credere, nel 1989 non crollò il comunismo, in realtà già bollito e irrilevante da tempo. Bensì si sfaldò quella forma di governo misto, di “matrimonio di convenienza” fra il socialismo democratico e il capitalismo, come lo definì lo storico Eric Hobsbawm, matrimonio che aveva condotto le democrazie occidentali a forme di benessere e di uguaglianza sociale mai raggiunte nella Storia. Laaveva dato il suo contributo a quello scenario fondato su welfare state e giustizia ...