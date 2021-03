“Meglio soli che male accompagnati” scopri il perché (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non è semplice trovare la persona giusta con la quale dividere la nostra vita, in caso di dubbi Meglio restare single e il motivo è semplicissimo. Quante persone incontriamo nel corso degli anni? con quante di loro ci sentiamo davvero bene? Spesso frequentiamo persone con grandi aspettative per poi renderci conto che non fanno per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non è semplice trovare la persona giusta con la quale dividere la nostra vita, in caso di dubbirestare single e il motivo è semplicissimo. Quante persone incontriamo nel corso degli anni? con quante di loro ci sentiamo davvero bene? Spesso frequentiamo persone con grandi aspettative per poi renderci conto che non fanno per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

gianluca_bolo : @mariposa034 In tv uno diceva che da soli all’aperto bisogna tenere la mascherina. E che due sovrapposte è anche meglio. - SamueleMartini1 : @ajax_systems Tengo pistola e fuvile Benelli M4 sempre a portata di mano, giorno e notte, dopo che a soli 9 anni ho… - imbarazzante_ : ho sempre detto che era meglio da soli - DIAVOLE13994496 : @equuscavallo Meglio soli che male accompagnati - chemmondo : @eImudo @juventusfc Si ma da 3-0 all’intervallo non puoi dire che non sia stato devastante. Bravi per le coppe vint… -