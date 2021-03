Meghan Markle e il drammatico racconto del suo periodo più buio: “Harry ci ha salvati” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Guardavano le mie foto, il mio volto alla serata di beneficenza e pensavano che tutto andasse bene, ma niente è come sembra” racconta Meghan Markle nella sua intervista per Oprah. Si apre per la prima volta e spiega come per lei la vita da moglie di Harry, da Duchessa del Sussex fosse difficile e complicata. Ammette che probabilmente per via della sua cultura da donna libera e americana, non pensava che far parte della famiglia reale significasse davvero obbedire a una serie di protocolli infiniti. Lo ha capito prima, durante e dopo il matrimonio. Lo ha capito quando la invitavano a non uscire di casa ” ma io ero uscita 2 volte in quattro mesi”. Non aveva le chiavi della sua macchina, il passaporto, i suoi oggetti più personali. E allora con il passare del tempo si è resa conto che quel mondo non era quello delle favole. Rimasta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Guardavano le mie foto, il mio volto alla serata di beneficenza e pensavano che tutto andasse bene, ma niente è come sembra” raccontanella sua intervista per Oprah. Si apre per la prima volta e spiega come per lei la vita da moglie di, da Duchessa del Sussex fosse difficile e complicata. Ammette che probabilmente per via della sua cultura da donna libera e americana, non pensava che far parte della famiglia reale significasse davvero obbedire a una serie di protocolli infiniti. Lo ha capito prima, durante e dopo il matrimonio. Lo ha capito quando la invitavano a non uscire di casa ” ma io ero uscita 2 volte in quattro mesi”. Non aveva le chiavi della sua macchina, il passaporto, i suoi oggetti più personali. E allora con il passare del tempo si è resa conto che quel mondo non era quello delle favole. Rimasta ...

