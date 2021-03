Meghan e Harry: la regina Elisabetta rattristata. «Saranno sempre amati dalla famiglia» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lei e tutta la famiglia reale - si legge in una nota ufficiale di Buckingam Palace - «prendono molto sul serio» quanto affermato da Harry e Meghan a proposito di questioni razziali, anche se i ricordi possono variare a seconda delle fonti, e si ripromettono di affrontarle privatamente, in seno al casato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lei e tutta lareale - si legge in una nota ufficiale di Buckingam Palace - «prendono molto sul serio» quanto affermato daa proposito di questioni razziali, anche se i ricordi possono variare a seconda delle fonti, e si ripromettono di affrontarle privatamente, in seno al casato L'articolo proviene da Firenze Post.

