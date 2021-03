Mediobanca e Blackrock lanciano fondo per investire in aziende internazionali non quotate (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – La divisione Private di Mediobanca e Blackrock Private Equity Partners hanno lanciato un nuovo fondo chiuso che permetterà a clienti ultra-high-net-worth e istituzionali di avere un accesso ad aziende non quotate internazionali, investendo in partnership con alcuni dei migliori gestori di private equity a livello globale. Mediobanca Blackrock Co-Investments, questo il nome del fondo di investimento alternativo (FIA) italiano di tipo chiuso a struttura multicomparto, è stato descritto come la prima iniziativa “custom made” di co-investimenti diretti internazionali dedicati a investitori italiani. Mediobanca Private Banking, attiva nelle soluzioni di investimento nei mercati privati ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – La divisione Private diPrivate Equity Partners hanno lanciato un nuovochiuso che permetterà a clienti ultra-high-net-worth e istituzionali di avere un accesso adnon, investendo in partnership con alcuni dei migliori gestori di private equity a livello globale.Co-Investments, questo il nome deldi investimento alternativo (FIA) italiano di tipo chiuso a struttura multicomparto, è stato descritto come la prima iniziativa “custom made” di co-investimenti direttidedicati a investitori italiani.Private Banking, attiva nelle soluzioni di investimento nei mercati privati ...

