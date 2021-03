“Me lo chiede ogni volta…”. Stefano De Martino, la dolce confessione su Santiago: “Quando siamo lontani mi fa sempre questa domanda…” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Oramai è diventato più famoso dell’ex moglie Belen Rodriguez, parliamo di Stefano De Martino in questi tempi impegnato in tv su Rai 2 con Stasera tutto è possibile – in onda il martedì alle 21.20. L’ex ballerino di amici, in un’intervista al Radio-corriere tv, ha parlato del tenero rapporto con il figlio Santiago, un momento davvero dolce. L’ex marito di Belen Rodriguez ha raccontato che il figlioletto va pazzo per il suo programma: “Santiago riguarda anche le vecchie puntate su Rai Play e per me questo è motivo di orgoglio. Come è giusto che sia, è più concentrato sugli ospiti e sui giochi piuttosto che su suo padre. Quando sono in prova – rivela – mi telefona sempre per sapere quale sia il tema della stanza inclinata”. Intanto, cresce l’attesa per la nascita della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Oramai è diventato più famoso dell’ex moglie Belen Rodriguez, parliamo diDein questi tempi impegnato in tv su Rai 2 con Stasera tutto è possibile – in onda il martedì alle 21.20. L’ex ballerino di amici, in un’intervista al Radio-corriere tv, ha parlato del tenero rapporto con il figlio, un momento davvero. L’ex marito di Belen Rodriguez ha raccontato che il figlioletto va pazzo per il suo programma: “riguarda anche le vecchie puntate su Rai Play e per me questo è motivo di orgoglio. Come è giusto che sia, è più concentrato sugli ospiti e sui giochi piuttosto che su suo padre.sono in prova – rivela – mi telefonaper sapere quale sia il tema della stanza inclinata”. Intanto, cresce l’attesa per la nascita della ...

