Matrimonio a prima vista Italia: in tv la nuova edizione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alice Torri Torna ‘Matrimonio a prima vista Italia’. L’esperimento sociale va, infatti, in onda in prima tv su Real Time a partire da mercoledì 10 marzo. Come sempre, anche la produzione della nuova stagione è prodotta da NonPanic Banijay per Discovery Italia e conferma le caratteristiche principali del programma di real life entertainment divenuto ormai cult. Intanto, il pubblico ritrova il team di esperti chiamati a formare e seguire le coppie attraverso un matching preciso. Interviste, test psicologici, prove attitudinali permettono, infatti, di individuare i profili compatibili (almeno sulla carta). La sessuologa Nada Loffredi ha il compito di valutare l’affinità fisica e l’attrazione dei candidati prima e delle coppie copie. Quindi, spetta al ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alice Torri Torna ‘’. L’esperimento sociale va, infatti, in onda intv su Real Time a partire da mercoledì 10 marzo. Come sempre, anche la produzione dellastagione è prodotta da NonPanic Banijay per Discoverye conferma le caratteristiche principali del programma di real life entertainment divenuto ormai cult. Intanto, il pubblico ritrova il team di esperti chiamati a formare e seguire le coppie attraverso un matching preciso. Interviste, test psicologici, prove attitudinali permettono, infatti, di individuare i profili compatibili (almeno sulla carta). La sessuologa Nada Loffredi ha il compito di valutare l’affinità fisica e l’attrazione dei candidatie delle coppie copie. Quindi, spetta al ...

Advertising

MandarinaCinese : prima o dopo il matrimonio? - Salvato80769205 : @ChiaraC315 @AzzurraBarbuto Era tutto pianificato,lei ha sempre risentito del fatto di non far parte di una certa a… - njallfood : Oggi matrimonio a prima vista ?????? - screnni : @vivoinunfilm Ho il profilo pieno di tweet seri sulla situa, commentata ancora prima della messa in onda di ieri, s… - gdv1999 : Non è un sogno,hanno montato il promo così proprio per non farci capire niente come sempre.Secondo me Ceren poco pr… -