Marquez c'è: Honda lo convoca per il Qatar (Di mercoledì 10 marzo 2021) Marquez c'è. Per il momento nella lista provvisoria, ma la Honda lo ha voluto inserire fra i piloti 'convocabili' per il Gp del Qatar del 28 marzo, il primo del Mondiale 2021. Il pilota spagnolo, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021)c'è. Per il momento nella lista provvisoria, ma lalo ha voluto inserire fra i piloti 'bili' per il Gp deldel 28 marzo, il primo del Mondiale 2021. Il pilota spagnolo, ...

