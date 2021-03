Mario Casillo PD | “Trasferiamo al Centro Direzionale tutti gli uffici della Regione Campania” VIDEO

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Napoli.(PD): “Credo che il rilancio deldi Napoli debba essere uno dei temi fondamentali dell’agenda politica del Partito Democratico in vista delle prossime amministrative”.“Trasferire aldi Napoliglidi competenzae oggi dislocati in varie particittà. In questo modo

... apportare un evidente risparmio per le casse dell'Ente riducendo di gran lunga i fitti passivi e anche i tempi della burocrazia' - è la proposta lanciata da, capogruppo del Partito ...In città i riferimenti di Base riformista sono, capogruppo in Regione, e Lello Topo , deputato, due che insieme fanno quasi l'intera cassa di consensi del Pd a Napoli e provincia. ...In questo modo potremmo decongestionare il centro della città, apportare un evidente risparmio per le casse dell’Ente riducendo di gran lunga i fitti passivi e anche i tempi della burocrazia” – è la ...“Trasferire al Centro Direzionale di Napoli tutti gli uffici di competenza della Regione Campania e oggi dislocati in varie parti della città. In questo modo potremmo decongestionare il centro della c ...