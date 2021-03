Maria Teresa Ruta, nuovo affondo a Lorella Cuccarini: “Trattata come una che gli chiede l’autografo” (VIDEO) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Maria Teresa Ruta e le frecciatine a Lorella Cuccarini All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta in più di un’occasione ha lanciato delle frecciatine velenose nei confronti di Lorella Cuccarini. L’ex gieffina ha detto che la nuova prof di ballo di Amici di Maria De Filippi ha il vizio di non salutare nei corridoi: “Comunque è strano che lei si lamenti di Matano che non saluta. Anche perché lei è una che non saluta nei corridoi. Con chi non andrei a cena fuori? Con la Cuccarini“. Queste affermazioni non ha fatto piacere alla diretta interessata, infatti la scorsa settimana la soubrette romana ha risposto alla giornalista dicendo di vederci poco bene ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 marzo 2021)e le frecciatine aAll’interno della casa del Grande Fratello Vip 5in più di un’occasione ha lanciato delle frecciatine velenose nei confronti di. L’ex gieffina ha detto che la nuova prof di ballo di Amici diDe Filippi ha il vizio di non salutare nei corridoi: “Comunque è strano che lei si lamenti di Matano che non saluta. Anche perché lei è una che non saluta nei corridoi. Con chi non andrei a cena fuori? Con la“. Queste affermazioni non ha fatto piacere alla diretta interessata, infatti la scorsa settimana la soubrette romana ha risposto alla giornalista dicendo di vederci poco bene ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Tommaso Zorzi: 'Giulia è falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima' #tommasozorzi - pomeriggio5 : Noi di #Pomeriggio5 molto delusi che Maria Teresa Ruta non abbia portato quella borsa stupenda a forma di gatto in studio - pomeriggio5 : Nella #cabinarossa di #Pomeriggio5, la 'cuoca' ????? del #GFVip, la nostra Maria Teresa Ruta! ?? - epiclove_ : RT @accountconlaR: che persona squallida ?? Maria Teresa e Guenda non hanno mai parlato di lui in termini negativi né nelle trasmissioni, né… - epiclove_ : RT @aidalaverdadera: @accountconlaR Fino ad oggi ci sono andata leggera, ma questo oltre ad avere all’attivo tre programmi trash, un libro… -