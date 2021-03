Marco Venturi, chi è l’uomo accusato di aver ucciso Carlotta Benusiglio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono passati quasi 5 anni dall’assassinio di Carlotta Benusiglio e Marco Venturi, unico sospettato, viene nuovamente portato in tribunale Carlotta Benusiglio era un’ex modella e stilista; la polizia l’ha trovata morta a Milano, impiccata con una sciarpa ad un albero nel parchetto di fronte a casa sua la mattina del 31 maggio 2016. La donna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono passati quasi 5 anni dall’assassinio di, unico sospettato, viene nuovamente portato in tribunaleera un’ex modella e stilista; la polizia l’ha trovata morta a Milano, impiccata con una sciarpa ad un albero nel parchetto di fronte a casa sua la mattina del 31 maggio 2016. La donna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

