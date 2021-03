Marco Bocci | drastico cambio look | mai visto prima d’ora così | lo scatto fa boom di likes

Advertising

95_addicted : RT @cheTVfa: ?? #CanzoneSegreta, tra gli ospiti delle varie puntate anche #CesareBocci (e non Marco Bocci, ndr), #PaolaPerego, #CiroFerrara… - RicoBello : RT @cheTVfa: ?? #CanzoneSegreta, tra gli ospiti delle varie puntate anche #CesareBocci (e non Marco Bocci, ndr), #PaolaPerego, #CiroFerrara… - Silvia_Mio86 : RT @cheTVfa: ?? #CanzoneSegreta, tra gli ospiti delle varie puntate anche #CesareBocci (e non Marco Bocci, ndr), #PaolaPerego, #CiroFerrara… - franco_bagnasco : Tra i primi ospiti di «Canzone segreta» con Serena Rossi: Luca Argentero, Marco Tardelli, Carlo Conti, Franca Leosi… - cheTVfa : ?? #CanzoneSegreta, tra gli ospiti delle varie puntate anche #CesareBocci (e non Marco Bocci, ndr), #PaolaPerego,… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bocci

cambia il suo look per volere della moglie Laura Chiatti. Un taglio di capelli inedito per l'attoreche la moglie Laura Chiatti ha condiviso dal suo account Instagram....ha deciso di cambiare look seguendo il consiglio di sua moglie, Laura Chiatti: la sua foto via social ha lasciato i fan a bocca aperta.cambia look In tanti sui social sono ...Marco Bocci ha cambiato il suo look: la trasformazione è davvero incredibile, ma visto così prima d’ora, lo scatto fa boom di likes. Marco Bocci cambia look: trasformazione incredibile, mai visto così ...In tanti sui social sono rimasti scioccati dal nuovo look di Marco Bocci che, su consiglio di Laura Chiatti, ha optato per un taglio decisamente punk. Sua moglie ha sicuramente apprezzato, e infatti h ...