Maradona, dall'Argentina una manifestazione per chiedere giustizia e verità (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuenos Aires – Dopo aver organizzato una marcia in memoria di Diego Armando Maradona, finalmente gli argentini scenderanno in piazza per chiedere verità e giustizia sulla morte del Pibe de Oro. Una morte che lascia ancora oggi molti dubbi. Alla manifestazione che si terrà alle ore 18 locali, parteciperanno migliaia di persone, evento organizzato sui social, a cui prenderanno parte anche le sue figlie. Gli interrogativi sono infatti ancora tanti e i suoi familiari vogliono chiarezza. Intanto, virtualmente, anche Napoli si stringe alla manifestazione. La città partenopea era la seconda casa di Diego, e anche la seconda famiglia. I tifosi azzurri gli hanno dedicato tante iniziative in suo onore, ed ovviamente la più importante è quella di aver dato allo ...

