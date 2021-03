MAR10 Day: Nintendo festeggia oggi la giornata mondiale dedicata a Super Mario (Di mercoledì 10 marzo 2021) Salopette, baffi e cappello hanno reso Super Mario, uno dei personaggi più rappresentativi del mondo videoludico, una vera e propria icona riconosciuta da grandi e piccini: a partire dalla sua creazione negli anni 80, è apparso, sia come guest star che come protagonista, in centinaia di videogiochi e non solo. Gli sono stati dedicati film, cartoni animati, fumetti, nonché una quantità infinita di merchandise di ogni tipo e dal 18 Marzo Super Mario aprirà le porte del primo Super Nintendo World all'interno di Universal Studios Japan. Per celebrare la sua straordinaria mascotte, Nintendo ha deciso di dedicargli un'intera giornata, il MAR10 Day, che si tiene ogni anno il 10 marzo: ma perché è stata scelta proprio questa data? Basta ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021) Salopette, baffi e cappello hanno reso, uno dei personaggi più rappresentativi del mondo videoludico, una vera e propria icona riconosciuta da grandi e piccini: a partire dalla sua creazione negli anni 80, è apparso, sia come guest star che come protagonista, in centinaia di videogiochi e non solo. Gli sono stati dedicati film, cartoni animati, fumetti, nonché una quantità infinita di merchandise di ogni tipo e dal 18 Marzoaprirà le porte del primoWorld all'interno di Universal Studios Japan. Per celebrare la sua straordinaria mascotte,ha deciso di dedicargli un'intera, ilDay, che si tiene ogni anno il 10 marzo: ma perché è stata scelta proprio questa data? Basta ...

Advertising

affaridanerd : È iniziato il MAR10 Day su Zavvi! ?? - TJoker0190 : RT @AkibaGamers: Come ogni anno, anche questo 10 marzo si celebra il MAR10 Day, la giornata mondiale dedicata al personaggio di Super Mario… - AkibaGamers : Come ogni anno, anche questo 10 marzo si celebra il MAR10 Day, la giornata mondiale dedicata al personaggio di Supe… - DjPolystation : Mentre tutti pensano al Mar10 day, io come al solito faccio il guastafeste. Mancano 21 giorni alla morte della 3D… - Diregiovani : ? It’s-a-me! ? Torna anche quest’anno il #Mar10Day , giornata mondiale che, ogni #10marzo, celebra l’intero franchi… -

Ultime Notizie dalla rete : MAR10 Day Mar10 Day! Oggi è il giorno dedicato a Super Mario Torna anche quest'anno il Mario Day, scritto anche Mar10 Day, giornata mondiale che, ogni 10 marzo, celebra l'idraulico più famoso del ...

Mario Kart Tour: in arrivo un nuovo evento speciale M ario Kart Tour si rinnoverà a breve con un nuovo evento dedicato all'idraulico baffuto, ecco quello che possiamo aspettarci da Nintendo Il 10 marzo è il Mar10 Day e questo è il periodo dell'anno in cui Nintendo celebra l'idraulico videoludico per eccellenza. Il titolo mobile Mario Kart Tour presenterà un evento speciale. Il Mario Tour si aggiungerà ...

Oggi è il Mar10 Day, la giornata dedicata a Super Mario Sky Tg24 Super Mario Day: ecco tutte le attività dedicate al piccolo grande eroe baffuto Come ben sapranno i fan Nintendo, e in particolar modo di Super Mario, il 10 marzo è la giornata mondiale dedicata al celebre idraulico della casa di ...

MAR10 Day: Nintendo festeggia oggi la giornata mondiale dedicata a Super Mario Per celebrare la sua straordinaria mascotte, Nintendo ha deciso di dedicargli un'intera giornata, il MAR10 Day, che si tiene ogni anno il 10 marzo: ma perché è stata scelta proprio questa data? Basta ...

Torna anche quest'anno il Mario, scritto anche, giornata mondiale che, ogni 10 marzo, celebra l'idraulico più famoso del ...M ario Kart Tour si rinnoverà a breve con un nuovo evento dedicato all'idraulico baffuto, ecco quello che possiamo aspettarci da Nintendo Il 10 marzo è ile questo è il periodo dell'anno in cui Nintendo celebra l'idraulico videoludico per eccellenza. Il titolo mobile Mario Kart Tour presenterà un evento speciale. Il Mario Tour si aggiungerà ...Come ben sapranno i fan Nintendo, e in particolar modo di Super Mario, il 10 marzo è la giornata mondiale dedicata al celebre idraulico della casa di ...Per celebrare la sua straordinaria mascotte, Nintendo ha deciso di dedicargli un'intera giornata, il MAR10 Day, che si tiene ogni anno il 10 marzo: ma perché è stata scelta proprio questa data? Basta ...