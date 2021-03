Manchester United, Solskjaer: “Il Milan ha storia e tradizione, ma noi vogliamo un trofeo” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League: "Quando abbiamo pescato il Milan, abbiamo pensato che fosse una gara di Champions League. Ho grande ammirazione per loro: hanno tradizione, storia, qualità, classe assoluta. Ora stanno ricostruendo, ma sono già lassù". I Red Devils si presenteranno alla gara con il Milan con l'infermeria piena: "David De Gea, Donny Van De Beek, Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata e Marcus Rashford non credo saranno disponibili. Edinson e Marcus sono in dubbio, ma non credo ci saranno. La scorsa stagione siamo stati battuti in semifinale di Europa League, è stata difficile da ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il tecnico delOle Gunnarha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League: "Quando abbiamo pescato il, abbiamo pensato che fosse una gara di Champions League. Ho grande ammirazione per loro: hanno, qualità, classe assoluta. Ora stanno ricostruendo, ma sono già lassù". I Red Devils si presenteranno alla gara con ilcon l'infermeria piena: "David De Gea, Donny Van De Beek, Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata e Marcus Rashford non credo saranno disponibili. Edinson e Marcus sono in dubbio, ma non credo ci saranno. La scorsa stagione siamo stati battuti in semifinale di Europa League, è stata difficile da ...

Advertising

OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - TMit_news : Nessun gol dagli ottavi di Champions in poi ???? A Cristiano Ronaldo non succedeva dai primissimi tempi al Mancheste… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - sportli26181512 : Taibi: 'Il ritorno del Milan in Champions sarebbe sicuramente un grande traguardo”: Intervenuto ai microfoni della… - EuropaCalcio : #ManchesterUnited, difensore cercasi: occhi su #Koulibaly - #EuropaCalcio -