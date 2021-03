Manchester United, Solskjaer: “Ammiro il Milan. Questi i miei infortunati” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di Europa League contro il Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ole Gunnar, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di Europa League contro ilPianeta

Advertising

OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - sportli26181512 : Kjaer concentrato sullo United: 'Pronti per domani': Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il difensore rossoner… - EmmaHudson381 : Solskjaer: No decision on Cavani future -