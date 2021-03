Manchester United-Milan, Pioli: “Stiamo lavorando per realizzare i nostri sogni” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Manchester United-Milan, Stefano Pioli in conferenza stampa: “Partita da giocare al massimo e con grande determinazione”. CARNAGO (VARESE) – Vigilia di Manchester United-Milan per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta in Inghilterra. Manchester United-Milan, Stefano Pioli in conferenza stampa Stefano Pioli in conferenza stampa ha illustrato tutte le insidie di questa sfida: “Si tratta di partite da giocarle al massimo e con grande convinzione – ha ammesso il tecnico rossonero, riportato da tuttomercatoweb.com – non penso che sia una finale, ma loro sono molto forti ed è uno scontro prestigioso con tanta ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021), Stefanoin conferenza stampa: “Partita da giocare al massimo e con grande determinazione”. CARNAGO (VARESE) – Vigilia diper Stefano. Il tecnico rossonero in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta in Inghilterra., Stefanoin conferenza stampa Stefanoin conferenza stampa ha illustrato tutte le insidie di questa sfida: “Si tratta di partite da giocarle al massimo e con grande convinzione – ha ammesso il tecnico rossonero, riportato da tuttomercatoweb.com – non penso che sia una finale, ma loro sono molto forti ed è uno scontro prestigioso con tanta ...

Advertising

OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - Gazzetta_it : #Milan, contro il #ManUnited serve un'altra 'partita perfetta'. L'esclusiva con #Ambrosini - sportli26181512 : Pioli: 'Siamo molto contenti di Dalot. Futuro? E' presto': Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Manches… - notizie_milan : Manchester United-Milan, Pioli: “Stiamo lavorando per realizzare i nostri sogni” -