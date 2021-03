Manchester United-Milan, i convocati: fuori Theo e Rebic | News (Di mercoledì 10 marzo 2021) I convocati di Stefano Pioli per Manchester United-Milan di Europa League: non ce la fanno Theo Hernández ed Ante Rebic. C'è Alessio Romagnoli Manchester United-Milan, i convocati: fuori Theo e Rebic News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 marzo 2021) Idi Stefano Pioli perdi Europa League: non ce la fannoHernández ed Ante. C'è Alessio Romagnoli, iPianeta

Advertising

OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - Gazzetta_it : #Milan, contro il #ManUnited serve un'altra 'partita perfetta'. L'esclusiva con #Ambrosini - Danielee1899 : RT @MilanNewsit: Milan, i convocati di Pioli per il Manchester United: ci sono Tonali e Romagnoli, out Theo e Rebic - Vereo22 : Domani Rafael Leão poggerà le palle in testa alla difesa del Manchester United. Cose che potete farci? Z E R O -