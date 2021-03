Manchester City, Guardiola: “Oggi grande ripresa. Il rigore negato? Non capisco…” (Di giovedì 11 marzo 2021) L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo la roboante vittoria ottenuta sul Southampton per 5-2: "Mi dispiace che sul 4-1 i miei ragazzi abbiano concesso un altro gol, queste piccole cose vanno sistemate ma in generale sono soddisfatto per la vittoria. Questi tre punti sono di Mahrez, Foden e De Bruyne che hanno contribuito fortemente alla vittoria. La gara di Oggi è stata molto dura contro una squadra che pressa in maniera importante, nel primo tempo c'è stata qualche difficoltà mentre nella ripresa abbiamo giocato decisamente meglio". Guardiola tuona quando si parla del rigore negato alla sua squadra: "Non capisco come non ci sia stato assegnato il penalty. Posso capire l'arbitro che probabilmente non ha ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 marzo 2021) L'allenatore delPepha parlato in conferenza stampa dopo la roboante vittoria ottenuta sul Southampton per 5-2: "Mi dispiace che sul 4-1 i miei ragazzi abbiano concesso un altro gol, queste piccole cose vanno sistemate ma in generale sono soddisfatto per la vittoria. Questi tre punti sono di Mahrez, Foden e De Bruyne che hanno contribuito fortemente alla vittoria. La gara diè stata molto dura contro una squadra che pressa in maniera importante, nel primo tempo c'è stata qualche difficoltà mentre nellaabbiamo giocato decisamente meglio".tuona quando si parla delalla sua squadra: "Non capisco come non ci sia stato assegnato il penalty. Posso capire l'arbitro che probabilmente non ha ...

