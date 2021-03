Maltempo | situazione critica in Campania | evacuate 9 famiglie nel Napoletano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono diverse le situazioni critiche generate dalin. Esondazioni si sono registrate a causa delle abbondanti piogge nel salernitano (Castel San Giorgio, Roccapiemonte e San Marzano sul Sarno); a Giugliano, in località Madonna del Pantano e a Nola. Tecnici, funzionari e volontari della Protezione civile della Regione, della Sma e del Geniocivile di Napoli e Salerno sono rimasti al lavoro l’intera notte per gli interventi che si sono resi necessari. A Giugliano, il sindaco ha disposto l’evacuazione di 9le cui abitazioni si trovavano a ridosso degli allagamenti nella zona di Varcaturo: la protezione civile regionale ha inviato squadre di Smadotate di idrovore a supporto dei Vigili del fuoco e dell’amministrazione comunale. ...

Il maltempo che si è abbattuto sulla Campania ha causato danni in diverse zone della regione. Con situazioni critiche in particolare a Giugliano e Nola, nel Napoletano; Castel San Giorgio, Roccapiemon ...La perturbazione che già da ieri ha portato un peggioramento del tempo al Centro e su parte del Sud, muove ora il suo baricentro verso le regioni meridionali accompagnata da venti sempre più forti.