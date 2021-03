Maltempo si sposta al Sud con venti forti: ecco le zone coinvolte entro sera (Di mercoledì 10 marzo 2021) La perturbazione che già da ieri ha portato un peggioramento del tempo al Centro e su parte del Sud, muove ora il suo baricentro verso le regioni meridionali accompagnata da venti sempre più forti. Vediamo dunque quali saranno le zone maggiormente coinvolte nelle prossime ore e fino a questa sera. In mattinata, mentre al Nord e via via anche sulle regioni del Centro il meteo sarà più tranquillo, il Sud dovrà Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) La perturbazione che già da ieri ha portato un peggioramento del tempo al Ce su parte del Sud, muove ora il suo baricverso le regioni meridionali accompagnata dasempre più. Vediamo dunque quali saranno lemaggiormentenelle prossime ore e fino a questa. In mattinata, mentre al Nord e via via anche sulle regioni del Cil meteo sarà più tranquillo, il Sud dovrà

Advertising

Ettore572 : RT @iconaclima: #Buongiorno! La perturbazione in transito sull'Italia oggi insisterà soprattutto sulle regioni meridionali, portando ancora… - iconaclima : #Buongiorno! La perturbazione in transito sull'Italia oggi insisterà soprattutto sulle regioni meridionali, portand… - infoitinterno : Il maltempo si sposta verso il Sud, in Calabria allerta gialla - infoitinterno : Meteo, mercoledì 10 marzo il maltempo si sposta al Sud - infoitinterno : Il maltempo si sposta verso Sud: ancora nubifragi, allagamenti e neve. Ma da giovedì 'bello' quasi ovunque -