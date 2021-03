Maltempo in Toscana: vento forte nelle province di Firenze, Prato e Pistoia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dal pomeriggio di domani, giovedì 10 marzo, venti in rinforzo sui crinali appenninici e in ulteriore rinforzo in serata nelle zone del Reno e della Romagna Toscana: per i comuni di questi territori, che ricadono nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 20 alla mezzanotte di domani, giovedì 11 marzo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dal pomeriggio di domani, giovedì 10 marzo, venti in rinforzo sui crinali appenninici e in ulteriore rinforzo in seratazone del Reno e della Romagna: per i comuni di questi territori, che ricadonodi, la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 20 alla mezzanotte di domani, giovedì 11 marzo L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Maltempo in Toscana: vento forte nelle province di Firenze, Prato e Pistoia - AnsaToscana : Maltempo: vento forte su crinali Appennino Romagna Toscana. Protezione civile emette avviso 'codice giallo' sera 11… - paoloangeloRF : “Giovedì deboli precisazioni su Liguria e alta Toscana . Le massime di oggi condizionate dal maltempo. La tendenza… - paoloangeloRF : “ qualche debole precipitazione al nord, Toscana, Umbria, intense sulla fascia centrale, domani migliora al centro… - simcopter : RT @meteoredit: Attenzione al #maltempo in arrivo lunedì 8 marzo nelle regioni centrali, in spostamento al sud martedì 9 marzo. https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Toscana Allerta vento sui crinali appenninici FIRENZE - Dal pomeriggio di domani si prevedono venti in rinforzo sui crinali appenninici e in ulteriore rinforzo in serata nelle zone del Reno e della Romagna Toscana. Per i Comuni di questi territori, che ricadono nelle province di Pistoia, Prato e Firenze , la sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo di codice ...

Meteo, le previsioni di giovedì 11 marzo: prime nubi al Nord, in arrivo il maltempo ... ma dalla sera tenderà a coprirsi o a diventare molto nuvoloso su Toscana, Umbria e alto Lazio. In Toscana allerta per forti venti sui crinali appenninici . La giornata si presenterà ampiamente ...

Maltempo: vento forte su crinali Appennino Romagna Toscana Agenzia ANSA Meteo, le previsioni di giovedì 11 marzo: prime nubi al Nord, in arrivo il maltempo Dopo un mercoledì caratterizzato da forti venti di maestrale e da instabilità al Centro-Sud con temporali e grandinate su basso Lazio (la più colpita Latina, da dove provengono foto di strade e campi ...

Maltempo, vento forte: allerta meteo sull’appennino della Romagna Toscana Dal pomeriggio di domani, giovedì, venti in rinforzo sui crinali appenninici e in ulteriore rinforzo in serata nelle zone del Reno e della Romagna Toscana: per i comuni di questi territori, che ricado ...

FIRENZE - Dal pomeriggio di domani si prevedono venti in rinforzo sui crinali appenninici e in ulteriore rinforzo in serata nelle zone del Reno e della Romagna. Per i Comuni di questi territori, che ricadono nelle province di Pistoia, Prato e Firenze , la sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo di codice ...... ma dalla sera tenderà a coprirsi o a diventare molto nuvoloso su, Umbria e alto Lazio. Inallerta per forti venti sui crinali appenninici . La giornata si presenterà ampiamente ...Dopo un mercoledì caratterizzato da forti venti di maestrale e da instabilità al Centro-Sud con temporali e grandinate su basso Lazio (la più colpita Latina, da dove provengono foto di strade e campi ...Dal pomeriggio di domani, giovedì, venti in rinforzo sui crinali appenninici e in ulteriore rinforzo in serata nelle zone del Reno e della Romagna Toscana: per i comuni di questi territori, che ricado ...