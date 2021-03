Malattie rare, in Italia prima terapia genica per bimbi Sma. Ok Aifa a rimborsabilità (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Si somministra una sola volta nella vita del paziente per via endovenosa. E' la prima terapia genica per l'atrofia muscolare spinale (Sma) e il Cda dell'Agenzia del farmaco Aifa ne ha approvato ieri la rimborsabilità in Italia. Zolgensma* potrà essere usata a carico del Servizio sanitario nazionale per tutti i bambini affetti da Sma di tipo 1 sotto i 13,5 chilogrammi di peso. Ad annunciare il via libera definitivo, arrivato a conclusione di un processo iniziato nel maggio 2020 con l'istanza negoziale presentata dall'azienda produttrice Novartis, sono state sia l'Aifa che la compagnia farmaceutica. Nella sua nota l'ente regolatorio tricolore spiega che a novembre 2020, dopo che la Commissione tecnico scientifica (Cts) aveva valutato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Si somministra una sola volta nella vita del paziente per via endovenosa. E' laper l'atrofia muscolare spinale (Sma) e il Cda dell'Agenzia del farmacone ha approvato ieri lain. Zolgensma* potrà essere usata a carico del Servizio sanitario nazionale per tutti i bambini affetti da Sma di tipo 1 sotto i 13,5 chilogrammi di peso. Ad annunciare il via libera definitivo, arrivato a conclusione di un processo iniziato nel maggio 2020 con l'istanza negoziale presentata dall'azienda produttrice Novartis, sono state sia l'che la compagnia farmaceutica. Nella sua nota l'ente regolatorio tricolore spiega che a novembre 2020, dopo che la Commissione tecnico scientifica (Cts) aveva valutato ...

