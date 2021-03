Mail e telefonate insistenti Maria Elena Boschi si precipita in Procura | è ricominciato l' incubo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Paura per. La deputata di Italia Viva è stata costretta arsi in, dove ha denunciato uno stalker non ancora identificato.sgradevoli, attacchi sul profilo Instagram epresso la propria segreteria sono state le intimidazioni ricevute per intere settimane. Dopo la presentazione della denuncia laè stata convocata l'8 marzo dalla polizia giudiziaria e, successivamente, è stata ascoltata daltore Stefano Pizza. Come ricorda Il Messaggero per la capogruppo del partito di Matteo Renzi non è la prima volta. Era già successo anni fa, nel lontano 2017, con uomo che l'aveva molestata a lungo. Giuseppe Dragone, questo è il suo nome, è stato condannato a ...