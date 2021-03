Mafia Capitale | Buzzi | ‘sentenza sorpresa in negativo | mi aspettavo 8-10 anni'

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - La sentenza di ieri è stata unainperché miuna condanna oscillante fra un minimo di 8e un massimo di 10”. Lo afferma Salvatorecommentando la sentenza di appello bis che ieri lo ha condannato a 12e 10 mesi nel processo su. “La cosa sorprendente – aggiunge - è che solo per me, e non per tutti i coimputati che avevano lo stesso capo di imputazione, è stato ritenuto reato più grave l'associazione semplice e non la corruzione e questa è una evidente disparità di trattamento e anche una riforma in pejus della sentenza rispetto al precedente appello che apre ampi spazi giuridici per un nuovo ricorso in Cassazione”. “Aspetteremo di leggere le motivazioni per poter ...

In occasione della lettura del dispositivo è stata presente anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi che ha commentato: 'è stato uno dei capitoli più bui della storia della nostra ...The case was initially dubbed '' because prosecutors said the affair, in which a gang got its hands on city contracts worth millions, ranging from the running of Roma and migrant camps ...Condividi questo articolo:Roma, 10 mar. (Adnkronos) – La sentenza di ieri è stata una sorpresa in negativo perché mi aspettavo una condanna oscillante fra un minimo di 8 anni e un massimo di 10”. Lo a ...Sentenza Mondo di Mezzo: Massimo Carminati può non tornare in carcere, Salvatore Buzzi invece ricorrerà in Corte di Cassazione.