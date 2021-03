M5S e Pd, destini incrociati. Già in bilico l’asse giallorosso. Con Conte leader del Movimento l’intesa è scontata. Ma se al Nazareno tornano i renziani salta tutto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ci sono delle date e dei passaggi che inevitabilmente segnano la storia dei partiti e di conseguenza, segnano il corso della politica e ne determinano gli scenari. Così è stato per la svolta della Bolognina che portò allo scioglimento del Pci e alla sua confluenza nel Pds o il congresso di Fiuggi che determinò lo scioglimento del Msi e alla nascita di Alleanza Nazionale, o in tempi relativamente più recenti la costituzione del Pdl (nato dall’unione dei due principali partiti di centro destra Forza Italia e la stessa An) e del Partito democratico, nato come unione di diversi partiti per formare un unico partito di centro sinistra. Il Pd, appunto, che è nuovamente di fronte ad un appuntamento fondamentale: domenica prossima l’assemblea dovrà provare a sciogliere i nodi, rilanciare la sua azione politica e soprattutto eleggere un nuovo segretario dopo le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ci sono delle date e dei passaggi che inevitabilmente segnano la storia dei partiti e di conseguenza, segnano il corso della politica e ne determinano gli scenari. Così è stato per la svolta della Bolognina che portò allo scioglimento del Pci e alla sua confluenza nel Pds o il congresso di Fiuggi che determinò lo scioglimento del Msi e alla nascita di Alleanza Nazionale, o in tempi relativamente più recenti la costituzione del Pdl (nato dall’unione dei due principali partiti di centro destra Forza Italia e la stessa An) e del Partito democratico, nato come unione di diversi partiti per formare un unico partito di centro sinistra. Il Pd, appunto, che è nuovamente di fronte ad un appuntamento fondamentale: domenica prossimamblea dovrà provare a sciogliere i nodi, rilanciare la sua azione politica e soprateleggere un nuovo segretario dopo le ...

Advertising

danieledv79 : RT @elevisconti: Se, come dice Cacciari a #ottoemezzo, in politica ci sono i 'destini' e il destino del PD è l'alleanza con il M5S... ...… - grazialuglio : RT @elevisconti: Se, come dice Cacciari a #ottoemezzo, in politica ci sono i 'destini' e il destino del PD è l'alleanza con il M5S... ...… - cgregorio52 : RT @elevisconti: Se, come dice Cacciari a #ottoemezzo, in politica ci sono i 'destini' e il destino del PD è l'alleanza con il M5S... ...… - salfasanop : RT @elevisconti: Se, come dice Cacciari a #ottoemezzo, in politica ci sono i 'destini' e il destino del PD è l'alleanza con il M5S... ...… - DeRos70 : RT @elevisconti: Se, come dice Cacciari a #ottoemezzo, in politica ci sono i 'destini' e il destino del PD è l'alleanza con il M5S... ...… -