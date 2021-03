Lutto nel cinema italiano: l’attrice è venuta a mancare poco fa (Di mercoledì 10 marzo 2021) La notizia è stata confermata dall'assessorato al Turismo del Comune di Pozzuoli, sulla sua pagina ufficiale. "La scomparsa di Cetty Sommella artista impegnata, anche, nella formazione di giovani attori nel nostro territorio, è una grave perdita per tutta la comunità. A Nando Paone, suo compagno nella vita e nell'arte, sentite condoglianze". Tantissimi gli attestati di cordoglio e dolore che stanno arrivando dal mondo della cultura e dello spettacolo. Per il Festival del cinema di Castel Volturno, "con grande dolore riceviamo la notizia della scomparsa di Cetty Sommella, attrice e regista. Ci uniamo al dolore del marito Nando Paone". Nando Paone, grande attore di cinema e teatro, è la storica spalla, insieme a Maurizio Casagrande e Carlo Buccirosso, di Vincenzo Salemme, ma anche di recente si è visto in Mina Settembre, la fortunata fiction di Rai ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 marzo 2021) La notizia è stata confermata dall'assessorato al Turismo del Comune di Pozzuoli, sulla sua pagina ufficiale. "La scomparsa di Cetty Sommella artista impegnata, anche, nella formazione di giovani attori nel nostro territorio, è una grave perdita per tutta la comunità. A Nando Paone, suo compagno nella vita e nell'arte, sentite condoglianze". Tantissimi gli attestati di cordoglio e dolore che stanno arrivando dal mondo della cultura e dello spettacolo. Per il Festival deldi Castel Volturno, "con grande dolore riceviamo la notizia della scomparsa di Cetty Sommella, attrice e regista. Ci uniamo al dolore del marito Nando Paone". Nando Paone, grande attore die teatro, è la storica spalla, insieme a Maurizio Casagrande e Carlo Buccirosso, di Vincenzo Salemme, ma anche di recente si è visto in Mina Settembre, la fortunata fiction di Rai ...

