L’ultima di Messi col Barcellona in Champions? Il Psg stavolta non si fa sorprendere (Di giovedì 11 marzo 2021) Un brivido nella schiena dei calciatori del Psg deve essere passato nel corso di quei venti minuti dominati dal Barcellona. A quattro anni dalla storica rimonta dei blaugrana al Camp Nou, stavolta i parigini non si fanno sorprendere e conquistano il pass per il prossimo turno del torneo continentale più importante d’Europa. Il Barcellona domina ma sbaglia in tre occasioni il colpo dell’1-0. Controlla ritmi ed equilibrio ma si fa sorprendere e paga alla prima ingenuità che prende la forma di uno sgambetto di Lenglet su un Icardi che mai avrebbe potuto raggiungere il pallone. Il var non perdona e concede un rigore che Mbappé realizza. Il Barcellona non si arrende, a partire da un Leo Messi a tratti commovente nello psicodramma blaugrana. La potenziale ultima apparizione ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Un brivido nella schiena dei calciatori del Psg deve essere passato nel corso di quei venti minuti dominati dal. A quattro anni dalla storica rimonta dei blaugrana al Camp Nou,i parigini non si fannoe conquistano il pass per il prossimo turno del torneo continentale più importante d’Europa. Ildomina ma sbaglia in tre occasioni il colpo dell’1-0. Controlla ritmi ed equilibrio ma si fae paga alla prima ingenuità che prende la forma di uno sgambetto di Lenglet su un Icardi che mai avrebbe potuto raggiungere il pallone. Il var non perdona e concede un rigore che Mbappé realizza. Ilnon si arrende, a partire da un Leoa tratti commovente nello psicodramma blaugrana. La potenziale ultima apparizione ...

OnorioFerraro : Era il 2004/05 l'ultima volta che #Ronaldo e #Messi non raggiungevano insieme i quarti di finale. Oggi si è chiusa un'era. #UCL [@OptaJose] - ilCR7diPalermo : L'ultima volta che Messi e CR7 non disputavano i quarti di finale di Champions League, chi conduceva Affari Tuoi? @tw_fyvry - AleBaroAB : Dopo 16 anni, ai Quarti di #Champions non ci saranno #Messi e Cristiano #Ronaldo. L'ultima volta è stata nella Cham… - 28_05_2003 : Potrebbe essere stata l'ultima partita in Champions League con la maglia del Barcellona per Leo Messi #PsgBarcellona - marco_rogerio_ : #Messi e #Ronaldo entrambi fuori agli ottavi di #ChampionsLeague! L'ultima volta che il dio del calcio ha subito u… -

