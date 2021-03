L’ultima della Moratti: gratitudine per la Lombardia, che ha proposto Astrazeneca per gli over 65 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Letizia Moratti è il braccio destro del governatore della Lombardia Attilio Fontana. Tanto per intenderci, ha preso il posto dell’assessore Giulio Gallera (lo ricordate?). Noi sì, e lo ricordiamo per i numerosi sfondoni che ha regalato alla stampa, tanto che anche (“perfino”, direbbe qualcuno), il numero Uno del Pirellone ne ha avuto abbastanza: l’ha messo in tribuna e ha schierato in campo Letizia Moratti, già ministra (all’epoca era “ministro” dell’istruzione). E già ministra contestata e molto poco amata, sia dagli studenti che dai docenti, per la sua riforma della scuola. Oggi chiede di esser grati alla Lombardia, per il via libera ad Astrazeneca per gli over 65. Chi dimentica le numerose manifestazioni in viale Trastevere, proprio ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Letiziaè il braccio destro del gnatoreAttilio Fontana. Tanto per intenderci, ha preso il posto dell’assessore Giulio Gallera (lo ricordate?). Noi sì, e lo ricordiamo per i numerosi sfondoni che ha regalato alla stampa, tanto che anche (“perfino”, direbbe qualcuno), il numero Uno del Pirellone ne ha avuto abbastanza: l’ha messo in tribuna e ha schierato in campo Letizia, già ministra (all’epoca era “ministro” dell’istruzione). E già ministra contestata e molto poco amata, sia dagli studenti che dai docenti, per la sua riformascuola. Oggi chiede di esser grati alla, per il via libera adper gli65. Chi dimentica le numerose manifestazioni in viale Trastevere, proprio ...

