Lucia Raso: il caso della morte, cosa sappiamo finora (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lucia Raso e il giallo sulla morte avvenuta in Baviera, sembra che sia precipitata dall'appartamento del fidanzato. Ci sono ancora molti dubbi sulla vicenda, secondo il suo fidanzato, la donna 36enne è caduta fumando una sigaretta mentre era seduta alla finestra. La morte di Lucia Raso, 36 anni, di Verona è ancora piena di punti oscuri e spiegazioni non date. La donna è deceduta Martedì durante la notte a Landshut, in Baviera. Era in vacanza per pochi giorni, proprio per far visita al suo fidanzato Christian Treo, anche lui di origini veronesi, il quale si era trasferito in Germania per fare ...

