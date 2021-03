Louis Vuitton con la sua sfilata chiude la Parigi Fashion Week

(Di mercoledì 10 marzo 2021)ha presentato la sua nuova collezione donna, disegnata da Nicolas Ghesquière in collaborazione con Barnaba Fornasetti Arriva nell’ultimo giorno dellaladi, che per presentare la nuova collezione donna Autunno Inverno 2021 ha scelto di sfilare nel cuore dell’artena, ovvero al Louvre. La nuova collezione è stata disegnata da Nicolas Ghesquière ed è stata presentata attraverso unasenza pubblico all’interno tra le gallerie Michelangelo e Daru del museono. Questa collezione porta la firma di Nicolas Ghesquière, ma anche di Barnaba Fornasetti, in un connubio eccezionale tra arte e moda. L’intera collezione mette in evidenza un ...

Advertising

szanars : mano brown para elle brasil usando louis vuitton por virgil abloh //louis vuitton fall20// - jeancl0wn_ : @AT4K1T4 Gucci no, pero Louis Vuitton si - yveslara : MANO BROWN DE LOUIS VUITTON PARA ELLE BRASIL esse é o tweet - Cotilleoss : Chi É Fornasetti? L’Artista Ispirazione Della Collezione FW 21 di Louis Vuitton - j35mm : Louis Vuitton outono/inverno 2021 ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Vuitton

Nell'ultimo giorno della Parigi Fashion Week sfila come di consueto, l'iconica maison del gruppo LVMH.ha presentato la collezione donna Autunno/ Inverno 2021, disegnata da Nicolas Ghesquière, con una sfilata senza pubblico all'interno del Museo ...Soprattutto in veste di sinuosi giubbotti e capispalla (AI 21/22 ). 27. Camicia bianca Non è mai passata di moda, ma ora è decisamente sotto i riflettori. Soprattutto per spezzare l'...Dominio intellettuale e seduzione terrena, il ritratto di una testa – simbolo di razionalità – e un accessorio elegante e funzionale in costante dialogo con il cuore. Le borse Louis Vuitton moda Autun ...LOUIS VUITTON sfilata moda paris fashion week moda parigi LOUIS VUITTON sfilata moda PARIGI fashion week moda PARIGI sfilata sfilate moda paris fashion week ...