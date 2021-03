Louis Vuitton chiude la Paris Fashion Week al Louvre (Di mercoledì 10 marzo 2021) Louis Vuitton ha chiuso la settimana della Paris Fashion Week presentando la collezione Autunno/Inverno 2021. Lo stilista Nicolas Ghesquière ha introdotto la sfilata digitale spiegando: “Questa stagione abbiamo dovuto adattarci ai tempi difficili che corrono e sono davvero felice di condividere questo viaggio con tutti voi”. Un viaggio che ci porta tra le mura del museo del Louvre. Nel 2020, tra i tanti settori danneggiati dalla pandemia, non possiamo dimenticare i musei, che hanno dovuto cambiare pelle ed adattarsi – come la moda – ai rigidi cambiamenti imposti dal virus. E, unendo le forze, moda e arte hanno dato vita alla nuova collezione donna Autunno/Inverno 2021 di Louis Vuitton. Per la maison francese questa non è neanche la prima volta al ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha chiuso la settimana dellapresentando la collezione Autunno/Inverno 2021. Lo stilista Nicolas Ghesquière ha introdotto la sfilata digitale spiegando: “Questa stagione abbiamo dovuto adattarci ai tempi difficili che corrono e sono davvero felice di condividere questo viaggio con tutti voi”. Un viaggio che ci porta tra le mura del museo del. Nel 2020, tra i tanti settori danneggiati dalla pandemia, non possiamo dimenticare i musei, che hanno dovuto cambiare pelle ed adattarsi – come la moda – ai rigidi cambiamenti imposti dal virus. E, unendo le forze, moda e arte hanno dato vita alla nuova collezione donna Autunno/Inverno 2021 di. Per la maison francese questa non è neanche la prima volta al ...

