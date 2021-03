Lou Ottens | muore a 94 anni l' inventore della musicassetta | rivoluzione musicale da 100 miliardi di esemplari venduti

Advertising

Agenzia_Ansa : È morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cu… - repubblica : Addio a Lou Ottens, l'inventore delle musicassette: Aveva 94 anni, la sua creazione diede supporto a oltre 100 mili… - HuffPostItalia : Morto a 94 anni Lou Ottens, inventò le musicassette. Oltre 100 miliardi di esemplari venduti - AlessandroProc : A proposito di #tantecarecose oggi ci ha lasciato Lou Ottens, l'inventore della musicassetta... per noi cresciuti n… - fabio399 : RT @Marco_dreams: E' morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens: è stato l’inventore negli anni '60 delle musicassette. Quanti ricord… -

Ultime Notizie dalla rete : Lou Ottens

E' morto a 94 anni l'ingegnere olandese, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono stati vendute più di 100 miliardi di esemplari in questi anni. In seguito ..., l'inventore della musicassetta è morto sabato 6 marzo 20 21, nella sua casa di Duizel, in Olanda . Aveva 94 anni e i media olandesi hanno dato la notizia oggi, 10 marzo 2021. I Millennials ...Grazie a lui la musica è diventata più democratica e alla portata di tutti e soprattutto è uscita dalle case potendo essere trasportata in una magica “scatoletta” di plastica che poteva entrare nella ...E' morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni sessanta delle musicassette, di cui sono stati vendute più di 100 miliardi di esemplari in questi anni. In segui ...