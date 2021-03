Lotteria degli scontrini: prima estrazione giovedì 11 marzo 2021 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Domani, giovedì 11 marzo 2021, ci sarà la prima estrazione mensile della Lotteria degli scontrini. C'è molta attesa per questo momento che premierà i fortunati vincitori della riffa nazionale per quanto riguarda i biglietti emessi dal 1° febbraio 2021 a 28 febbraio 2021. In palio ci saranno 10 premi da 100.000 euro per chi ha effettuato gli acquisti e 10 premi da 20.000 euro per i negozianti che vendono i loro prodotti Lotteria degli scontrini: prima estrazione mensile l'11 marzo 2021 La Lotteria degli scontrini è iniziata il 1° febbraio ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 marzo 2021) Domani,11, ci sarà lamensile della. C'è molta attesa per questo momento che premierà i fortunati vincitori della riffa nazionale per quanto riguarda i biglietti emessi dal 1° febbraioa 28 febbraio. In palio ci saranno 10 premi da 100.000 euro per chi ha effettuato gli acquisti e 10 premi da 20.000 euro per i negozianti che vendono i loro prodottimensile l'11Laè iniziata il 1° febbraio ...

