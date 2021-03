Lotteria degli scontrini | oggi prima estrazione | come funziona e quanto si vince

(Di giovedì 11 marzo 2021)è il giorno delladella. In palio ci sono 10 premi da 100mila euro per 10 acquirenti ed altri 10 premi da 20mila euro per 10 esercenti. I codici ...

LaScontrini entra nel vivo con la prima estrazione mensile oggi 11 marzo . Tutti coloro che hanno preso parte all'iniziativa generando biglietti virtuali coi loro acquisti con carta di ...Oggi è il giorno della prima estrazione dellascontrini . In palio ci sono 10 premi da 100mila euro per 10 acquirenti ed altri 10 premi da 20mila euro per 10 esercenti. I codici vincenti , informa l'Agenzia dei Monopoli e delle ...Al via le estrazioni della Lotteria degli Scontrini: come funzionano, quando si tengono e come sapere se hai vinto.La prima lotteria degli scontrini mette in palio 10 premi da 100mila euro destinati agli acquirenti, associati ad altri 10 premi da 20 mila euro per i commercianti che hanno emesso il biglietto ...