L’operatrice che non si vaccina e contagia sei anziani nella casa di riposo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Succede a Cesena: un’operatrice della casa di riposo Violante Malatesta ha rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione contro COVID-19 ed è poi risultata positiva. Ha contagiato sei ospiti che per fortuna sono asintomatici. Cesena: L’operatrice non si vaccina e contagia sei anziani nella casa di riposo Gli anziani erano già stati infatti sottoposti alla seconda dose di vaccino il 6 febbraio: come spiega Annagrazia Giannini, direttrice della cooperativa ‘Il Cigno’ che gestisce la casa di riposo, gli ospiti sono asintomatici e sono stati sottoposti allo screening solo per anticipare il focolaio dopo che L’operatrice, che ora si trova in ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Succede a Cesena: un’operatrice delladiViolante Malatesta ha rifiutato di sottoporsi allazione contro COVID-19 ed è poi risultata positiva. Hato sei ospiti che per fortuna sono asintomatici. Cesena:non siseidiGlierano già stati infatti sottoposti alla seconda dose di vaccino il 6 febbraio: come spiega Annagrazia Giannini, direttrice della cooperativa ‘Il Cigno’ che gestisce ladi, gli ospiti sono asintomatici e sono stati sottoposti allo screening solo per anticipare il focolaio dopo che, che ora si trova in ...

