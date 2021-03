Lombardia rischia la zona rossa. Focolai, Rt e ospedali sotto stress: ecco perché (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Lombardia potrebbe essere dichiarata zona rossa venerdì 12 (ed entrarci dunque lunedì 15). Emergenza a Brescia: 580 casi ogni 100 mila abitanti. Resiste Milano. Rt nella Regione oltre 1,25. Rianimazioni, oltre 100 ricoveri in più in 7 giorni. Fontana: i numeri non migliorano, aspettiamo l’effetto delle misure già prese Leggi su corriere (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lapotrebbe essere dichiaratavenerdì 12 (ed entrarci dunque lunedì 15). Emergenza a Brescia: 580 casi ogni 100 mila abitanti. Resiste Milano. Rt nella Regione oltre 1,25. Rianimazioni, oltre 100 ricoveri in più in 7 giorni. Fontana: i numeri non migliorano, aspettiamo l’effetto delle misure già prese

Advertising

bizcommunityit : Lombardia in zona rossa? Ecco perché la regione rischia di cambiare colore - Nonnepossopi1 : RT @Luca_Gualtieri1: In attesa di nuove restrizioni per contenere il contagio, il bilancio economico del primo anno di #pandemia è molto pe… - clapr71 : Basta terrorismo dite quanti erano già in terapia intensiva. X mi vcovid .inoltre si sapeva delle obdareda mesi x… - _D_a_s__ : RT @lillydessi: Lombardia zona rossa da lunedì 15 marzo: ecco perché rischia - - infoitinterno : Lombardia in zona rossa? Ecco perché la regione rischia di cambiare colore -