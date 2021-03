Lombardia in zona rossa? Ecco perché la regione rischia di cambiare colore (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano e la Lombardia in zona arancione rafforzato , ma fino a quando? Visto l'andamento dei contagi Covid (per giorni sopra la soglia di 5mila casi giornalieri) e la crescente pressione sugli ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano e lainarancione rafforzato , ma fino a quando? Visto l'andamento dei contagi Covid (per giorni sopra la soglia di 5mila casi giornalieri) e la crescente pressione sugli ...

Advertising

you_trend : ?? Per tutto il mese di febbraio la #Lombardia è stata in zona gialla. Se però con i dati aggiornati oggi ricalcolas… - Corriere : La Lombardia rischia invece di finire in zona rossa tra focolai, Rt in crescita e ospedali sotto stress ?? - fattoquotidiano : Coronavirus, l’ultimo caso Lombardia: “In zona gialla una settimana più del dovuto, i dati non erano ancora consoli… - _D_a_s__ : RT @lillydessi: Lombardia zona rossa da lunedì 15 marzo: ecco perché rischia - - ForestaliNews : Lombardia verso la Zona Rossa. 4.084 contagi e 63 morti, ospedali in affanno -