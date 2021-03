L’odissea senza fine dei risparmiatori traditi dalle banche | i rimborsi ancora non si vedono

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono passati ormai due anni dall’istituzione del Fir, il Fondo indennizzinato con una dotazione di 1,5 miliardi destinati a risarcire icoinvolti loro malgrado nei crac dellee che avevano visto andare in fumo una buona parte dei propri soldi. Eppure, nonostante gli annunci trionfali, le procedure procedono a dir poco a rilento: al momento sono stati erogati soltanto 35,1 milioni, una cifra minima rispetto al totale. Consap, la controllata del ministero dell’Economia che gestisce il Fir, in questi giorni ha annunciato che altre 16,3 milioni arriveranno nei prossimi giorni. Considerando il tempo trascorso, la rabbia di chi èin attesa di giustizia è più che comprensibile. Il termine per poter presentare le domande è infatti scaduto da un pezzo, per la precisione dal 18 ...