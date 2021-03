Lockdown weekend e nuove misure Covid | Galli | «Tardivo | servivano prima»

(Di mercoledì 10 marzo 2021)nazionale nelrestrittive anti-. La strada sembra ormai tracciata e si respira quasi un clima d'attesa per capire quando l'ormai probabile stretta potrebbe essere annunciata con i dettagli ufficiali.generale: ipotesi ormai lontana Il dato che appare ormai certo è che non si andrà verso ungenerale. Si prosegue sulla strada della divisione territoriale del Paese, sebbene la cartina abbia sempre meno giallo tra le regioni, la maggior parte delle quali sono tinte di arancioni o rosso.nel fine settimana, ma non solo La stretta dovrebbe articolarsi su tre livelli: Dichiarazione di zona rossa per tutte quelle regioni che dovessero segnare 250 casi settimanali di coronavirus ogni 100.000 ...

Advertising

ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - Corriere : ?? Lockdown nel weekend, spostamenti limitati e negozi chiusi: il Dpcm Draghi verrà modificato. La riunione con il C… - matteograndi : Oggi sul Corriere Sarzanini-@monicaguerzoni scrivono che il CTS consiglia di continuare a consentire le passeggiate… - giorgia13 : RT @cremino01: E io sono stanca ragazzi miei, stanca. Stanca di leggere che la colpa è sempre del cittadino se i contagi salgono e i morti… - federicovizo87 : Il lockdown nel weekend solo per finire di ammazzare quella fetta di lavoratori che già annaspano. -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown weekend

Leggi anche Zona rossae no: misure e regole in arrivo I decessi complessivamente ammontano a 2.955. I totalmente guariti sono 64.693, i clinicamente guariti 2.309, mentre le persone ...Tutta Italia zona rossa nei. Il rischio è serio. Ma non dovrebbe arrivare, alla fine, un nuovonazionale come un anno ...Attesa per oggi dal governo una nuova stretta nei weekend – sul modello del periodo natalizio – e maggiori limitazioni per le zone gialle ...Dopo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, il governo valuta le integrazioni all’ultimo decreto per contenere la crescita dei contagi In attesa del nuovo Dpcm per contenere la crescita di c ...