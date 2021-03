Lockdown nei weekend, oggi il governo decide la modifica e i nuovi divieti per spostamenti, bar, ristoranti e cinema (Di mercoledì 10 marzo 2021) Riunione del governo per definire le modifiche. L’allarme del Cts: servono più chiusure. Zona rossa automatica con 250 casi settimanali su 100 mila abitanti Leggi su corriere (Di mercoledì 10 marzo 2021) Riunione delper definire le modifiche. L’allarme del Cts: servono più chiusure. Zona rossa automatica con 250 casi settimanali su 100 mila abitanti

Agenzia_Ansa : Non è sul tavolo al momento un lockdown generalizzato, affermano fonti di governo. Il Cts si è pronunciato su nuove… - NicolaPorro : È possibile che riporre tutte le speranze nei #vaccini ci abbia lasciati impreparati, dinanzi all'ennesima ondata d… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: No al #lockdown nazionale, Italia zona rossa nei weekend, con regole e divieti più stringenti per arginare la diffusione… - Handwriting01 : RT @ultimenotizie: No al #lockdown nazionale, Italia zona rossa nei weekend, con regole e divieti più stringenti per arginare la diffusione… - roby_mazz : @signorailimonii Non potremmo fare lockdown da lunedì a venerdì e liberi nei weekend, con obbligo di stare all'aria aperta? -