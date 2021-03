Lockdown nazionale | nuovo Dpcm Chiusure | weekend | bar | sabato si cambia Cabina di regia alle 17

Advertising

borghi_claudio : Covid, Salvini: 'Lockdown nazionale sarebbe punitivo'. E sui vaccini: 'Sono contro ogni obbligo'. No al Ppe: 'Lavor… - AzzolinaLucia : Esattamente un anno fa Giuseppe Conte annunciava il lockdown nazionale, oggi il Presidente della Repubblica Sergio… - fanpage : Il #9marzo di un anno fa l'allora Premier Giuseppe Conte, in una drammatica conferenza stampa, annunciava l'inizio… - JohnBucklaw : Se muori a 80 e passa anni di malattia non è normale e quindi lockdown nazionale sempre e comunque, mentre se muori… - _fuoricontesto : RT @VISI0NE: black widow confermato nei cinema a maggio ma l’Italia annuncia l’ennesimo lockdown nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown nazionale

Il Messaggero

... salute e urgenza) oppure come indicato anche dal Cts portare tutto il territorioin per ... RIAPERTURE CINEMA Il ' mini -' per i weekend in arrivo rimette anche in discussione la ...A livello, le terapie intensive occupate da persone positive al Sars - Cov - 2 arrivano ... 10 mar 09:46 Bonaccini: "? Forse basta la stretta nei weekend" 'Può darsi che la stretta nei ...Contrari Salvini e Toti, Nieddu specifica: "In teoria queste restrizioni non ci interessano, finché manteniamo i numeri" ...La raccolta di prossimità dei rifiuti elettronici continua a dare risultati: sono quasi 15 le tonnellate di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) che sono state conferite nelle ...