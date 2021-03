Lockdown Italia escluso dal Governo Draghi: stretta solo per il fine settimana (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lockdown Italia: il paese non può reggere, probabilmente non si può neanche permettere, una serrata generalizzata sul modello di quella vista la primavera scorsa. Il Governo Draghi verso la conferma delle regole attualmente in vigore, anche se saranno irrigidite. Vaccino Covid: Italia primo paese Ue a produrre il russo Sputnik? L’accordo Lockdown Italia: misure in vigore insufficienti Lockdown Italia: secondo gli esperti del Comitato tecnico scientifico le restrizioni anti-contagio attualmente in vigore non sono sufficienti a contenere l’avanzare della cosiddetta Terza ondata epidemica. Tra le richieste del Cts al Governo figura, innanzitutto, l’ingresso automatico in zona rossa di quei territorio dove ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 10 marzo 2021): il paese non può reggere, probabilmente non si può neanche permettere, una serrata generalizzata sul modello di quella vista la primavera scorsa. Ilverso la conferma delle regole attualmente in vigore, anche se saranno irrigidite. Vaccino Covid:primo paese Ue a produrre il russo Sputnik? L’accordo: misure in vigore insufficienti: secondo gli esperti del Comitato tecnico scientifico le restrizioni anti-contagio attualmente in vigore non sono sufficienti a contenere l’avanzare della cosiddetta Terza ondata epidemica. Tra le richieste del Cts alfigura, innanzitutto, l’ingresso automatico in zona rossa di quei territorio dove ...

