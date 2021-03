Lo sfogo della Cannavò: "Cerco di non pensarci" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rosalinda Cannavò ha deciso di dire addio ai social dopo esser stata travolta dalle critiche degli haters. Rosalinda Cannavò abbandona i social: “Insulti contro di me” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rosalindaha deciso di dire addio ai social dopo esser stata travolta dalle critiche degli haters. Rosalindaabbandona i social: “Insulti contro di me” su Notizie.it.

Advertising

c_appendino : Ringrazio a nome della Città gli operatori della Polizia che hanno individuato i responsabili. Approfittare di una… - fattoquotidiano : LITE SUL REGGENTE PD Nicola Zingaretti arriva a dire che si “vergogna” del suo partito, che “da 20 giorni parla sol… - JReligione : @juventibus @AntBarilla Banale un cazzo! Ci si aspettava molto di più da uno che prende 30 mln e dice di essere il… - __echoo_ : RT @Yuuchan098: - impacciato e si scusa per qualsiasi cosa abbia ferito Reki. 'Per favore Reki senza di te non è più lo stesso, se non ci s… - _harrysmjle_ : E nessuno continua a preouccuparsi della salute mentale delle persone. Io in primis mi sento chiusa dentro una boll… -