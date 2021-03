(Di mercoledì 10 marzo 2021) "Non gettate la croce addosso adi lui la Juveridere”. Pietro Lo, direttore sportivo e consigliere Figc, analizza il momento difficile in casa bianconera dopo l'eliminazione patita dagli uomini diin Champions League ad opera del Porto.VIDEO-Porto,su Cristiano: “CR7 è carico, queste sono le sue partite”L'ex amministratore delegato di Catania e Palermo, nel corso di un'intervista concessa a Radio Crc, nell'ambito del format radiofonico, ‘Arena Maradona, ha sottolineato l'importanza e il peso specifico dell'asso portoghese nell'organico della "Vecchia Signora" .VIDEO-Porto, il gol di Sergio Oliveira su punizione: riguarda l’errore di CR7 in barrieraCR7 E ...

Advertising

Mediagol : Lo Monaco: 'La #Juventus senza Ronaldo farebbe ridere! Pirlo? Dico la mia. #Napoli, Demme e Lobotka, soldi sprecati… - Mariolindo_ : @GraziaLombardi3 @LucaBilla il bayern monaco non ha nessuna juventus che ha rubato per anni e inquinato il dibattito e il mondo del calcio. - velosodiego : @umberanieri @__Mari92 Allora Bayern Monaco 8 scudetti di fila 2 Champions Legue. Juventus 9 di fila (gli ultimi 3… - MatteoMascia13 : Nei primi anni di questo ciclo decennale la #Juventus veniva battuta o eliminata da squadroni del calibro di Real M… - AntonelloAng : @ManfrediGuttad2 @ecambiaghi @andagn @massimozampini Mi dici un errore a favore della juve ? L' ultimo che ricordo… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco Juventus

Mediagol.it

Ed era stata eliminata in modo a dir poco rocambolesco in altre due edizioni dal Real Madrid e dal Bayern. Nel triennio di Ronaldo laè stata sbattuta fuori ai Quarti dall'Ajax ed ......anni - luce rispetto a quelle subite da Real Madrid (2017 - 18) e Bayern(2015 - 16). 'Cronaca di una morte annunciata' , avrebbe detto Gabriel Garcia Marquez. Champions Leaguee la '...La Lazio attende novità sull'infortunio di Manuel Lazzari. L'esterno biancoceleste salterà quasi certamente la gara di Crotone per esserci a Monaco.Pietro Lo Monaco ad "Arena Maradona" in onda su Radio Crc: "Non buttate la croce addosso a Ronaldo, senza di lui la Juve farebbe ridere". L'ha detto oggi ...