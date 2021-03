Liverpool-Lipsia, Salah: “Vittoria importante, vogliamo giocarcela” (Di giovedì 11 marzo 2021) “È stato un risultato importante per noi. Siamo venuti qui dopo aver perso alcune partite in Premier League. La squadra non è al massimo della forma ma vogliamo lottare per giocarci questa Champions. Negli ultimi due anni abbiamo vinto, quest’anno abbiamo avuto infortuni ed è stata dura. Speriamo che recuperando uno o due centrali in difesa potremo tornare a vincere ”. Così Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, commenta ai microfoni della Uefa l’accesso ai quarti di Champions dei Reds grazie al successo sul Lipsia. “Mi piacerebbe segnare di più. Sono contento di aver segnato oggi e che la squadra abbia vinto. Abbiamo avuto qualche infortunio, ma la cosa più importante è continuare a lottare. Dobbiamo solo pensare a una partita per volta e non guardare al quadro generale, perché se ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) “È stato un risultatoper noi. Siamo venuti qui dopo aver perso alcune partite in Premier League. La squadra non è al massimo della forma malottare per giocarci questa Champions. Negli ultimi due anni abbiamo vinto, quest’anno abbiamo avuto infortuni ed è stata dura. Speriamo che recuperando uno o due centrali in difesa potremo tornare a vincere ”. Così Mohamed, attaccante del, commenta ai microfoni della Uefa l’accesso ai quarti di Champions dei Reds grazie al successo sul. “Mi piacerebbe segnare di più. Sono contento di aver segnato oggi e che la squadra abbia vinto. Abbiamo avuto qualche infortunio, ma la cosa piùè continuare a lottare. Dobbiamo solo pensare a una partita per volta e non guardare al quadro generale, perché se ...

Advertising

DiMarzio : #UCL, i risultati della serata: avanzano #Liverpool e #PSG - SkyTG24 : Champions League, i risultati e gli highlights di Psg-Barcellona e Liverpool-Lipsia. VIDEO - MasterblogBo : LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Dopo averlo battuto in trasferta già nell'andata degli ottavi di Champions L… - infoitsport : Champions, il Psg di Florenzi e il Liverpool di Salah ai quarti: fuori Barcellona e Lipsia - CornerKickBlog : Liverpool 2-0 Lipsia: tutto facile per i reds, Manè e Salah spianano la strada per i quarti di Champions -