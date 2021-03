Liverpool-Lipsia, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Liverpool sfida il Lipsia nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All’andata gli uomini di Klopp si sono imposti 2-0 e cercano il pass per i quarti di finale e provare a mettere alle spalle il momento nero in Premier League. Queste le formazioni ufficiali: Liverpool: Alisson, Trent, Phillips, Kabak, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Thiago, Mane, Jota, Salah. Lipsia: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Kampl, Sabitzer, Adams, Olmo, Nkunku, Forsberg, Poulsen Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilsfida ilnel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All’andata gli uomini di Klopp si sono imposti 2-0 e cercano il pass per i quarti di finale e provare a mettere alle spalle il momento nero in Premier League. Queste le: Alisson, Trent, Phillips, Kabak, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Thiago, Mane, Jota, Salah.: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Kampl, Sabitzer, Adams, Olmo, Nkunku, Forsberg, Poulsen Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

