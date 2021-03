LIVE Trento-Piacenza 5-4 | gara-1 quarti Playoff Superlega 2021 volley | PUNTEGGIO in DIRETTA

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Itas Trentino e Gas Sales Bluenergysi sfidano nel match valido per la prima giornata deidi finale dei2020/. I trentini vogliono sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi nella serie contro l’ostica formazione piacentina, reduce dal turno preliminare. L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 10 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA DIDI FINALE IL PROGRAMMA COMPLETO DEIIL TABELLONE DEIDI FINALE TUTTI I RISULTATI DEI ...

Advertising

PianetaBasketIT : Trento ad un passo dall'eliminazione dalla EuroCup - zazoomblog : LIVE – Lokomotiv Kuban-Trento 72-61 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Lokomotiv #Kuban-Trento #72-61 - PianetaBasketIT : LIVE #EuroCup - Aquila Trento: assalto al Lokomotiv Kuban, diretta testuale - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Trento

Sportface.it

Tutto lo sport di Eurosport, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! EuroCup, vincere a Krasnodar vale il 1° posto. Le combinazioni IERI A 10:30 A breve il report ......il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 10 marzo ( AGGIORNAMENTI-...Bolzano 1.126 in Umbria 1.189 in Sardegna 712 in Calabria 1.232 nella Provincia autonoma di...Gas Sales Bluenergy in campo a Trento per Gara1 dei quarti di finale play off. I biancorossi sono a caccia dell'impresa, devono battere in almeno due occasioni (sulle tre partite eventualmente previst ...Il gruppo F delle Top 16 di EuroCup vive la sua ultima giornata nella più grande incertezza, con tutte le quattro squadre che possono ambire al passaggio ai quarti di ...