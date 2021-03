LIVE Tirreno-Adriatico | prima tappa in DIRETTA | fuggitivi nella morsa del gruppo Si prepara lo sprint di Lido di Camaiore

(Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Ilha rallentato un po’ l’andatura per non avvicinarsi troppo presto ai. 15.30 I 4 uomini al comando si stanno avvicinando ad un nuovo passaggio sulla linea del traguardo. Al suono della campana mancherà soltanto un giro. 15.26 38 km al traguardo e 1’10” di vantaggio per Mattia Bais (Androni-Sidermec), Vincenzo Albanese, Samuele Rivi (Eolo-Kometa) e Guy Niv (Israel Start-Up). 15.23 Simone Velasco si rialza e viene ripreso dai. 15.18 Ecco i passaggi al traguardo volante: VELASCO Simone (GAZPROM-RUSVELO) – 3” e 5 p BAIS Mattia (ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC) – 2” e 3 p NIV Guy (ISRAEL START-UP NATION) – 1” e 2 p RIVI Samuele (EOLO-KOMETA) – 1 p 15.14 A ormai 45 km al traguardo il vantaggio dei cinque...

Lido di Camaiore, 10 marzo 2021 " Spettacolare edizione quella 2021 della Tirreno Adriatico con tanti big in corsa sia per le vittorie di tappa che per la classifica generale. Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: "spiccata variabilità fino al weekend con due impulsi instabili in arrivo. Prossima settimana rigurgito invernale con venti freddi artici, netto calo termico e neve anc ...13.19 Il gruppo ha accelerato e il vantaggio dei battistrada ora sta calando nettamente. La tappa inizierà ufficialmente alle 12.35. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.00.